Vossloh Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Vossloh-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 40,25 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 41 EUR erzielt, was einem Unterschied von +1,86 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 39,58 EUR wird berücksichtigt und der letzte Schlusskurs liegt nah am gleitenden Durchschnitt (+3,59 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Vossloh-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,25 Prozent erzielt, was 4,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 7,08 Prozent, und Vossloh liegt aktuell 5,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vossloh einen Wert von 16 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (KGV von 31,51) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Vossloh auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Vossloh also in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".