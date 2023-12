Vossloh Aktie: Ist das wirklich normal?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Vossloh als Neutral-Titel einzustufen. Der Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Vossloh-Aktie beträgt 48,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 41,61 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV der Vossloh-Aktie 16. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt bei 31. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Vossloh daher derzeit unterbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Vossloh eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Die Veränderung des Stimmungsbildes basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, positive oder negative Themen zu diskutieren. Aufgrund der positiven Auffälligkeiten in diesem Punkt sowie der gestiegenen Anzahl der Beiträge über das Unternehmen erhält Vossloh in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Wer derzeit in die Aktie von Vossloh investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 2,69 % im Vergleich zum Durchschnitt der Maschinenbranche einen leicht geringeren Ertrag von 0,58 Prozentpunkten erzielen. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.