Vossloh Aktie: Hammer-Nachricht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Vossloh diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Vossloh, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie von 42,05 EUR mit +4,55 Prozent Entfernung vom GD200 (40,22 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 39,21 EUR, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +7,24 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Vossloh-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Vossloh-Aktie im vergangenen Jahr bei 1,25 Prozent, was 3,66 Prozent unter dem Durchschnitt ("Industrie") liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" beträgt die Rendite 4,31 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vossloh-Aktie laut RSI7 überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Vossloh-Aktie.