Vossloh Aktie: Gewinne, Gewinne, Gewinne!

Im Geschäftsjahr 2022 konnte Vossloh seine Erfolgsgeschichte fortschreiben und beeindruckende Ergebnisse erzielen. Mit einem Auftragseingang von 1,25 Mrd. € erreichte das Unternehmen einen Rekordwert, der um 31,6 % höher liegt als im Jahr 2021. Dieses Wachstum spiegelt sich auch im Konzernumsatz wider, der um 11,0 % auf 1,05 Mrd. € anstieg. Vossloh, ein führendes Unternehmen in der Bahninfrastrukturbranche, konnte im Laufe des Jahres 2022 zahlreiche Ausschreibungen gewinnen und langfristige Rahmenverträge abschließen. Dazu zählen unter anderem Aufträge zur Lieferung von Betonschwellen für ein Großprojekt in Australien, Schienenbefestigungssysteme für Hochgeschwindigkeitsverbindungen in China und Ägypten sowie eine Vereinbarung zur präventiven Schieneninstandhaltung in Deutschland.

Der Erfolg von Vossloh spiegelt sich auch in...