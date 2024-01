Vossloh Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Vossloh verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 5,48 Prozent, was bedeutet, dass Vossloh eine Underperformance von -4,23 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der durchschnittliche Renditewert im "Industrie"-Sektor lag bei 4,86 Prozent, wobei Vossloh 3,61 Prozent unter diesem Wert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet wurde bei Vossloh eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vossloh-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 40,16 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 40,8 EUR auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,59 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (40,52 EUR) zeigt einen ähnlichen Wert zum letzten Schlusskurs (+0,69 Prozent) und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Vossloh-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vossloh liegt bei 55,1, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Vossloh-Analyse vom 30.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vossloh jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vossloh-Analyse.

Vossloh: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...