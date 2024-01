Vossloh Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten 12 Monaten erzielte Vossloh eine Performance von 1,25 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -4,23 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Vossloh mit einer Rendite von 3,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vossloh-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 40,16 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (40,8 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+1,59 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (40,52 EUR) zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs (+0,69 Prozent), was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Vossloh-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 55,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vossloh mit einem Wert von 16,64 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Maschinen"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 31,02, was einen Abstand von 46 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.