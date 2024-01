Vossloh Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Vossloh als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vossloh-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 44,39, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich also das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vossloh bei 16, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 31,47) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Vossloh in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,25 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance in dieser Branche lag bei 8,06 Prozent, was bedeutet, dass Vossloh eine Underperformance von -6,81 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,87 Prozent, und Vossloh lag 5,62 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vossloh. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.