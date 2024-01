Vossloh Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Vossloh-Aktie: Fundamentale Analyse deutet auf Unterbewertung hin

Die Vossloh AG hat eine aktuelle Dividendenrendite von 2,69 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie, da die Differenz zum Durchschnitt von 0,48 Prozent nicht allzu groß ist. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vossloh-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 19,44 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 16,64, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Maschinenbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 31,55, was einen Abstand von 47 Prozent zum KGV von Vossloh bedeutet. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur Industrie-Sektor hat die Vossloh-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,25 Prozent erzielt, was 4,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 6,77 Prozent, und Vossloh liegt aktuell 5,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.