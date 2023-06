Vossloh Aktie bei 40,00 EUR „eingependelt“. Ändert 50 Mio EUR Auftrag aus China daran etwas?

Vossloh Aktie Revival? Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107), ein traditionsreicher und weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Bahninfrastruktur, kann heute wieder einmal einen grösseren Auftrag in China für ihre Tochter vor Ort reklamieren: .

Auslieferung von Schienenbefestigungssystemen mit einem Umsatzvolumen von knapp 50 Mio EUR für den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in China, die die beiden Städte Xiong’an in der Provinz Hebei im Norden und Shangqiu in der zentralchinesischen Provinz Henan verbinden soll.„Der Auftrag ist ein erneuter Beweis für das Vertrauen und die Anerkennung, die wir in China genießen“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG und ergänzt: „Dieser Auftrag bestätigt unsere technologische Exzellenz und unsere Fähigkeit, innovative und zuverlässige Befestigungslösungen bereitzustellen, die auch den höchsten Belastungen standhalten können. Vossloh leistet seit nunmehr 17 Jahren in China einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer modernen und nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur.“

Noch viele weitere Neubaustrecken in China geplant – Potential für Vossloh auf Jahre.

Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz umfasst derzeit etwas mehr als 40.000 Kilometer und soll weiter signifikant wachsen: Im Jahr 2035 soll es auf über 70.000 Kilometer ausgebaut sein. Der Vossloh Konzern ist in China unter anderem durch seine Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. mit Sitz in Kunshan vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und zähle zu den führenden Anbietern von Schienenbefestigungssystemen vor Ort insbesondere für die hoch anspruchsvolle Anwendung auf Hochgeschwindigkeitsstrecken.