Vossloh ADR Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine überwiegend negative Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen rot und es wurden keine positiven Diskussionen verzeichnet. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den Diskussionen der letzten Tage war vor allem die Kritik an dem Unternehmen Vossloh verstärkt zu vernehmen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse konzentriert sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der Vossloh-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 40,28 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 40,95 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,66 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Vossloh eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 40 EUR und der letzte Schlusskurs zeigt eine Abweichung von +2,38 Prozent. Auch auf dieser Grundlage erhält die Vossloh-Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Vossloh auf Basis trendfolgender Indikatoren daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Vossloh-Aktie ebenfalls als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 61,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,39 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte die Vossloh-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 8,06 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,81 Prozent im Branchenvergleich für Vossloh bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,87 Prozent, wobei Vossloh 5,62 Prozent unter diesem Wert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.