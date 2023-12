Vossloh ADR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vossloh-Aktie bei 40,17 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 40,6 EUR liegt. Dies ergibt eine Differenz zum GD200 von +1,07 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 38,74 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +4,8 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" hat die Vossloh-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,25 Prozent erzielt, was 1,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 4,12 Prozent, und Vossloh liegt 2,87 Prozent darunter. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Vossloh haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies zeigt sich daran, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vossloh in diesem Bereich daher eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite für Vossloh beträgt derzeit 2,69 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,03 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung für die Vossloh-Aktie in den betrachteten Bereichen.