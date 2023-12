Vossloh ADR Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet wird. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Vossloh ergibt sich ein RSI von 59,65, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 40,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Vossloh-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,25 Prozent erzielt. Dies liegt 1,16 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von 2,41 Prozent. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Maschinen-Branche, die eine mittlere jährliche Rendite von 3,35 Prozent aufweisen, liegt Vossloh mit 2,1 Prozent darunter. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich einer Aktie beeinflussen. Für Vossloh wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Vossloh bei 39,4 EUR und ist damit +2,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch auf -1,97 Prozent, was wiederum zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.