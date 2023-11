Vorwerk-Aktie explodiert – das ist jetzt ratsam

Die Bekanntgabe der Quartalszahlen von Friedrich Vorwerk (WKN: A255F1) führte am Dienstag zu einem Kurssprung von rund +17%. Dieser Anstieg setzt sich auch am Mittwoch fort, aktuell legt der Kurs um weitere +5,5% zu und steht bei 13,50 €. Seit dem Absturz im Januar lief die Aktie seitwärts, überwiegend in einem Korridor von 10,50 bis 12,50 €. Ist das jetzt der Befreiungsschlag?