Vortiv Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird oft im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Findi wurde der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,62 Punkten, was darauf hinweist, dass die Findi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso liegt der RSI25 bei 41,92, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Findi insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Findi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,58 AUD. Der letzte Schlusskurs von 1,03 AUD weicht somit um +77,59 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,84 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+22,62 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Findi-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über Findi eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Findi ist jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Findi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Schließlich wurde Findi in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung insgesamt erlaubt daher die Einstufung "Gut". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine insgesamt "Gut"-Einstufung.