Vortiv Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Findi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,95 AUD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 2,76 AUD lag, was einer Abweichung von +190,53 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,85 AUD) liegt mit einem aktuellen Schlusskurs von +49,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Findi-Aktie also eine "Gut"-Bewertung anhand der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Findi eingestellt waren. Es gab sieben positive und ein negatives Feedback, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Findi-Aktie mit einem Wert von 34,15 derzeit neutral eingestuft ist. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), zeigt sich ein Wert von 26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird der RSI somit als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet Findi mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (7,06 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 7,06 Prozentpunkte beträgt.