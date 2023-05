Vorstandswahl Verband Bildungsmedien e. V.: Michaela Hueber und Jacob Kloepfer im Amt bestätigt / Martina Fiddrich neu berufen

Frankfurt am Main (ots) -Auf der 68. Mitgliederversammlung des Verband Bildungsmedien e. V. am 11. Mai 2023 in Berlin wurden die Schatzmeisterin Michaela Hueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG) und Dr. Jacob Kloepfer (Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG) für weitere zwei Jahre im Vorstand bestätigt.Frank Thalhofer (Cornelsen Verlag GmbH) hat sein Amt vorzeitig niedergelegt. Für die verbleibende Amtszeit von einem Jahr wurde Martina Fiddrich (Cornelsen Verlag GmbH) neu in den Vorstand berufen.Außerdem im Vorstand unter Vorsitz von Dr. Ilas Körner-Wellershaus (Ernst Klett Verlag GmbH) vertreten sind der stellvertretende Vorsitzende Dr. Peter Schell (Westermann Gruppe) sowie die Vorstandsmitglieder Andreas Klinkhardt (Verlag Julius Klinkhardt KG) und Dr. Maren Saiko (C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG).Der Verband BildungsmedienDer Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Er setzt sich bei allen Bildungsakteuren dafür ein, nachhaltige Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen sowie die Entwicklung zukunftsfähiger pädagogischer und didaktischer Bildungs-, Lern- und Medienkonzepte zu schaffen.Aus der Verbindung neuer Technologien mit qualitativ hochwertigen Inhalten der Bildungsmedienanbieter entstehen passgenaue Medienangebote und -konzepte für Lernende und Lehrende. Daher gestaltet der Verband Bildungsmedien gemeinsam mit seinen Mitgliedern die digitalen Transformationsprozesse in der Bildung.Der Verband Bildungsmedien e. V. ist ein zentraler Partner der Bildungsakteure im Austausch zur zukunftsgerechten Kultur des Lernens und der Sicherstellung erfolgreicher Bildungsbiografien.Weitere Informationen finden Sie unter www.bildungsmedien.de.Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell