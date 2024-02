Vorsorglicher öffentlicher Produktrückruf

Schwertberg (ots) -Rückruf von Tante Fanny Gezogener Strudelteig 120g, Charge L4014, MHD: 21.02.2025, falsches MindesthaltbarkeitsdatumTante Fanny Frischteig GmbH ruft vorsorglich den ArtikelTante Fanny Gezogener Strudelteig 120g, Charge L4014, MHD: 21.02.2025zurück. Es wurde irrtümlich ein falsches Mindesthaltbarkeitsdatum aufdruckt. Der Aufdruck des MHDs befindet sich auf der kurzen Seitenlasche der Faltschachtel.Das richtige Mindesthaltbarkeitsdatum lautet 21.02.2024.Um der Sorgfaltspflicht nachzukommen, wird im Sinne der Lebensmittelsicherheit und des konsequenten Verbraucherschutzes das oben angeführte Produkt mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum vorsorglich öffentlich zurückgerufen.Das betroffene Produkt Tante Fanny Gezogener Strudelteig mit MHD 21.02.2025 kann von den Konsument:innen in allen Fällen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Konsument:innen selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.Die Firma Tante Fanny Frischteig GmbH bedauert den Vorfall sehr und entschuldigt sich bei allen Kund:innen und Konsument:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch Tante Fanny Frischteig GmbH verursacht wurde. Andere Produkte der Marke Tante Fanny sind vom vorsorglichen Rückruf nicht betroffen.Das richtige Mindesthaltbarkeitsdatum lautet 21.02.2024. Bis zu diesem Datum ist das Produkt ohne Bedenken zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt unsere Frischteige bei richtiger Lagerung zumindest alle ihre spezifischen Eigenschaften und damit den vollen Genusswert behalten. Nach Ablauf des MHDs sollte der Teig vor Zubereitung und Verzehr mit allen Sinnen (schauen, riechen, fühlen) erfasst werden, ob das Lebensmittel noch in Ordnung ist. Bei Bedenken oder offensichtlicher Qualitätsminderung nach Ablauf des MHDs raten wir jedenfalls vom Verbrauch bzw. vom Verzehr ab.Pressekontakt:Kontakt bei Rückfragen Kunden & Konsumenten:Tante Fanny Frischteig GmbHoffice@tantefanny.at+43 7262 626 86 0Kontakt bei Presse Rückfragen:Tante Fanny Frischteig GmbHSabine Kahrer+43 664 859 56 91s.kahrer@tantefanny.atOriginal-Content von: Tante Fanny Frischteig GmbH, übermittelt durch news aktuell