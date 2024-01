Vorsicht walten lassen bei iRobot …

Die Irobot-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch in Bezug auf den Aktienkurs schnitt das Unternehmen im vergangenen Jahr schlecht ab, mit einer Rendite von -30,45 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Irobot damit um 30,76 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,84 Prozent, und Irobot liegt aktuell 33,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen um das Unternehmen nahm ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Irobot-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Zuletzt wurden von Analysten insgesamt 1 Bewertung abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose sieht ein Aufwärtspotenzial von 31,78 Prozent vor, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Irobot in diesem Bereich also eine "Gut"-Bewertung.