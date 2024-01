Vorsicht walten lassen bei iHeartMediaClass A …

Die Iheartmedia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,19 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,16 USD, was einem Unterschied von -32,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 2,47 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,55 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Iheartmedia-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Iheartmedia-Aktie liegt bei 76,29, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hierdurch ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Iheartmedia eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Daher wird für diesen Faktor eine Einschätzung als "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Analysten bewerten die Iheartmedia-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 200,93 Prozent entspricht, und somit einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Insgesamt erhält die Iheartmedia-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.