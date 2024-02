Vorsicht walten lassen bei bluebird bio …

Für Bluebird Bio gibt es verschiedene Einschätzungen von Analysten. Über die letzten zwölf Monate verteilen sich diese auf 3 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,3 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,98 USD einem potenziellen Anstieg von 339,03 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Aktienperformance zeigt sich, dass Bluebird Bio in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -82,73 Prozent erzielt hat. Im Branchenvergleich liegt die durchschnittliche Performance von Aktien aus dem Bereich "Biotechnologie" bei -11,84 Prozent, was bedeutet, dass Bluebird Bio mit einer Unterperformance von -70,89 Prozent zu kämpfen hat. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -6,81 Prozent verzeichnete, zeigt sich eine Unterperformance von 75,92 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Bluebird Bio ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Bluebird Bio derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,51 Prozent und zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Bluebird Bio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,09 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,98 USD lag, was einer Abweichung von -68,28 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,85 USD) zeigt sich eine Abweichung von -47,03 Prozent. Insgesamt erhält die Bluebird Bio-Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.