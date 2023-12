Vorsicht walten lassen bei Zhejiang Ausun Pharmaceutical …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Ausun Pharmaceutical liegt bei 30, was zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Zhejiang Ausun Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,91 Prozent erzielt, was 27,33 Prozent unter dem Durchschnitt im Gesundheitspflegesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Arzneimittelbranche beträgt -0,09 Prozent, und Zhejiang Ausun Pharmaceutical liegt aktuell 29,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Ausun Pharmaceutical als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 65,85, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 76,66 liegt und eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Ausun Pharmaceutical derzeit bei 15,02 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 13,09 CNH aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -12,85 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 14,35 CNH, was einer Differenz von -8,78 Prozent entspricht. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse ebenfalls "Schlecht".