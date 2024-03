Vorsicht walten lassen bei ZK International Group …

Die Aktie von Zk wird aktuell unter charttechnischen Gesichtspunkten als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zk-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,71 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,622 USD liegt, was einer Abweichung von -12,39 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 0,71 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer ähnlichen "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Zk-Aktie überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung seitens der Anleger führt. Negative Diskussionen konnten nur an zwei Tagen verzeichnet werden, während größtenteils neutral eingestellte Anleger an insgesamt zwei Tagen zu verzeichnen waren. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zk diskutiert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zk-Aktie liegt bei 68,1, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Zk-Aktie aufgrund einer Rendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt (8287,75 Prozent) eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für die Zk-Aktie eine neutrale bis negative Bewertung in den verschiedenen Kategorien.