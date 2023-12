Vorsicht walten lassen bei Yunbo Digital Synergy …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Quantum Thinking-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,15 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,132 HKD) um -12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,14 HKD weist eine Abweichung von -5,71 Prozent auf. Zusammenfassend ergibt sich daher für die Aktie das Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass diese in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt neutral ist. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 20,89 Euro, was 61 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 53 in der Kategorie "Computer & Peripheriegeräte". Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält das Rating "Gut" basierend auf dem KGV.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Quantum Thinking derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.