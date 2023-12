Vorsicht walten lassen bei Yangquan Coal Industry …

Der Aktienkurs von Shan Xi Hua Yang New Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Energiesektor eine Rendite von -15,28 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 1,11 Prozent, bei der Shan Xi Hua Yang New Energy mit 16,39 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger haben in den letzten beiden Wochen in sozialen Medien hauptsächlich negativ über Shan Xi Hua Yang New Energy berichtet, was zu einer entsprechend negativen Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung und die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen deuten auf eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung hin.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Shan Xi Hua Yang New Energy-Aktie von 8,55 CNH für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 8,79 CNH weicht um +2,81 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einer "Gut"-Bewertung versehen, da der letzte Schlusskurs von 8,31 CNH um +5,78 Prozent darüber liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Die Aktivität in Bezug auf Diskussionen in den sozialen Medien ist jedoch gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie.