Vorsicht walten lassen bei Xpeng …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Xpeng wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Xpeng-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 68,1, was darauf hinweist, dass Xpeng weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Xpeng daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Xpeng eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, sowie einen tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Xpeng daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt sich, dass Xpeng langfristig eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien aufweist, und die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufweist. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 53,51 HKD für den Schlusskurs der Xpeng-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,75 HKD, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 62,09 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung für Xpeng ergibt. Insgesamt erhält Xpeng daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.