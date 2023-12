Vorsicht walten lassen bei Xinjiang Goldwind Science & Technology (H) …

Die Aktie von Goldwind Science & hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,75, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Goldwind Science &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,8 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,63 CNH, was einem Unterschied von -22,14 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Die Dividendenrendite von Goldwind Science & beträgt derzeit 1,36 %, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,52 %. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Goldwind Science & war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung, jedoch wurden auch 9 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Goldwind Science & derzeit neutral bewertet wird, sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen und Anleger-Stimmungs-Aspekten.