Vorsicht walten lassen bei Xilinmen Furniture …

Die Xilinmen Furniture-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 24,47 CNH. Der letzte Schlusskurs von 17,32 CNH liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -29,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 19,01 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,89 Prozent), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Xilinmen Furniture-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,11 Prozent erzielt, was 27,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 5,76 Prozent, wobei Xilinmen Furniture aktuell 25,87 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Xilinmen Furniture liegt bei 71,2, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,43, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und in diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ist ebenfalls negativ. Die überwiegend negativen Themen rund um den Wert führen insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Xilinmen Furniture-Aktie als "Schlecht" auf der Grundlage der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des RSI und der Anleger-Stimmung.