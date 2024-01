Vorsicht walten lassen bei Wise Ally International Holdings …

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Ein RSI von 100 bildet die Grundlage für die Bewertung als "Schlecht". Aktuell beläuft sich der RSI25 für Wise Ally auf 72,29, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Wise Ally-Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 0,79 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,495 HKD, was einem Unterschied von -37,34 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,55 HKD) weisen einen negativen Trend auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Wise Ally deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Wise Ally ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Zusammenfassend wird Wise Ally insgesamt als "Neutral"-Wert bewertet.