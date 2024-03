Vorsicht walten lassen bei Washington …

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren verwendet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der Washington-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 29,66 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Anzahl der Beiträge eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Washington war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 27,78 USD für den Schlusskurs der Washington-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 26,22 USD, was zu einer -5,62 Prozent Abweichung führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 28,5 USD und einer -8 Prozent Abweichung ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält die Washington-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet wird die Washington-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,16 ergibt sich ein Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,06, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.