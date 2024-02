Vorsicht walten lassen bei Wacker Chemie …

Der Aktienkurs von Wacker Chemie hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -24,43 Prozent verzeichnet, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -17,72 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit 6,71 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 98,82 EUR 5,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -18,89 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen tendenziell positiv gegenüber Wacker Chemie eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Wacker Chemie von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Buzz führt. Somit erhält die Wacker Chemie-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.