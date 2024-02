Vorsicht walten lassen bei Wacker Chemie …

Die Anleger werden über die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Wacker Chemie informiert. Die Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen eher negativ gestimmt waren. Es gab insgesamt zwei positive und fünf negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung für Wacker Chemie. Historische Berechnungen zeigen ebenfalls ein vorherrschendes "Schlecht"-Signal, da mehr Verkaufssignale als Kaufsignale zu verzeichnen waren.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche hat Wacker Chemie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,43 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -6,73 Prozent im Branchenvergleich dar, da der Durchschnitt in dieser Branche bei -17,7 Prozent liegt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Wacker Chemie mit -24,43 Prozent unter dem Durchschnitt von -17,7 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Wacker Chemie derzeit eine Rendite von 11,93 % auf, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,2 %. Diese Differenz von 6,72 Prozentpunkten führt zu einer positiven Einschätzung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch auf fundamentaler Basis wird Wacker Chemie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,36, was einem Abstand von 90 Prozent zum Branchen-KGV von 93,94 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.