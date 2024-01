Vorsicht walten lassen bei Wacker Chemie …

Die Aktie von Wacker Chemie wird derzeit fundamental betrachtet und ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,25 deutlich unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemiebranche, die ein KGV von 91,85 aufweisen. Dies signalisiert eine klare Unterbewertung und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse mit der Einstufung "Gut".

Bezüglich des Aktienkurses hat Wacker Chemie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,07 Prozent erzielt, was 6,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt im Durchschnitt -14,13 Prozent, wobei Wacker Chemie aktuell um 6,94 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wacker Chemie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 124,68 EUR, während der Kurs der Aktie bei 100,45 EUR liegt, was einer Abweichung von -19,43 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 108,93 EUR zeigt eine Abweichung von -7,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen bei Wacker Chemie festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung der Aktie von Wacker Chemie auf fundamentalen, technischen und sentimentalen Ebenen, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.