Vorsicht walten lassen bei Varta …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta liegt mit 36,78 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung". Dieser Wert ist um 13 Prozent höher als der durchschnittliche KGV der Branche, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "teuer" angesehen werden kann.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Varta eine Performance von -38,88 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -41,61 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors lag Varta um 41,52 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Varta ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Varta bei 15.995 EUR liegt, was einer Entfernung von -16,52 Prozent vom GD200 (19,16 EUR) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,65 EUR, was einem Abstand von -14,24 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird der Aktienkurs von Varta als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Varta diskutiert. Überwiegend negative Themen dominierten die Diskussion, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen.