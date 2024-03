Vorsicht walten lassen bei Value Line …

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Die Value Line-Aktie wird technisch analysiert und befindet sich derzeit mit einem Kurs von 41 USD um -6,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Distanz zum GD200 mit -10,36 Prozent noch größer, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Value Line-Aktie bei -12,73 Prozent und somit mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 10,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Performance der Value Line-Aktie mit 23,69 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Value Line-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Value Line-Aktie beträgt 73,03, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 64,67 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Value Line niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 3,89 Prozentpunkte (2,44 % gegenüber 6,32 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.