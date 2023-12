Vorsicht walten lassen bei Valeo …

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Valeo: Aktuelle Analyse und Bewertung

Valeo, ein Unternehmen im Bereich der Automatischen Komponenten, hat kürzlich eine Dividende von 1,25 % ausgeschüttet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 % ist dies eine höhere Ausschüttung, was zu einer positiven Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 14,27 EUR 8,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,47 Prozent liegt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valeo einen Wert von 30. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche liegt Valeo auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Valeo ist derzeit negativ geprägt, wie aus Diskussionen in sozialen Medien und weiteren Studien hervorgeht. Überwiegend negative Meinungen wurden veröffentlicht, und die kommunikativen Tätigkeiten zeigen hauptsächlich negative Signale. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für Valeo, wobei die Dividende positiv hervorsticht, die technische Analyse gemischte Signale sendet und das Anleger-Sentiment negativ ist.