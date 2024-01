Vorsicht walten lassen bei Universal …

Der Aktienkurs von Universal verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,88 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Wasserversorgung" im Durchschnitt um -17,06 Prozent, was bedeutet, dass Universal eine Outperformance von +11,17 Prozent erzielte. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor schnitt Universal mit einer mittleren Rendite von -17,06 Prozent um 11,17 Prozent besser ab. Aufgrund dieser Überperformance erhielt Universal in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Universal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,149 HKD) liegt damit deutlich darüber (Unterschied +14,62 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,17 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-12,35 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Universal aktuell mit einem Wert von 86,67 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Schlecht".

Abschließend zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Universal mit einem Wert von 200,8 deutlich über dem Branchenmittel in der "Wasserversorgung" liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 11,32, was einen Abstand von 1675 Prozent ergibt. Auf dieser Basis wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.