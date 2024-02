Vorsicht walten lassen bei United States Steel …

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Betrachtet man die langfristige Kommunikation im Netz im Zusammenhang mit der Aktie von United States Steel, so zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten gering war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wertung für United States Steel.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an sieben Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von United States Steel derzeit +3,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +44,21 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von United States Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von 92,01 Prozent erzielt, was 99,25 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,25 Prozent, wobei United States Steel aktuell 99,25 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.