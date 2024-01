Vorsicht walten lassen bei United Health Products …

Der Relative Strength Index (RSI) für die United Health Products liegt bei 38,64 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird basierend auf den Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen berechnet. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 58, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet United Health Products im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 89,55 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion in neun von zwölf Tagen von negativen Themen geprägt war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der United Health Products von 0,22 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um 12 Prozent vom GD200 (0,25 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand zum aktuellen Kurs bei -12 Prozent liegt.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung für die United Health Products-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.