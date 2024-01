Vorsicht walten lassen bei Uniper …

Die Bewertung von Uniper-Aktien basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Stimmung in sozialen Medien, der Relative Strength Index (RSI), das Sentiment und der Buzz sowie die technische Analyse.

In Bezug auf die Stimmung in sozialen Medien wurden vor allem positive Themen rund um Uniper in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der RSI für Uniper liegt bei 46,49, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 94,64 EUR für den Schlusskurs der Uniper-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 61,02 EUR, was eine Abweichung von -35,52 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -22,95 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Uniper-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Stimmung in sozialen Medien, des RSI, des Sentiments und des Buzz sowie der technischen Analyse.