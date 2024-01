Vorsicht walten lassen bei Twin Disc …

Der Aktienkurs von Twin Disc hat im letzten Jahr eine Rendite von 83,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor 1297,02 Prozent unter dem Durchschnitt von 1380,18 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 2307,57 Prozent, wobei Twin Disc aktuell 2224,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Twin Disc liegt bei 24,94, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,31 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Twin Disc in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion weder positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Twin Disc-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Twin Disc.