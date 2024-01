Vorsicht walten lassen bei Tsinghua Unisplendour …

Die Unisplendour-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,23 CNH, während der Kurs der Aktie bei 17,08 CNH liegt, was einer Abweichung von -34,88 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 20,09 CNH weist eine Abweichung von -14,98 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Unisplendour-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,33 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Jedoch deutet die negative Rate der Stimmungsänderung auf eine "Schlecht"-Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich daher für Unisplendour ein "Schlecht"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Unisplendour-Aktie einen Wert von 68,37, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 69 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung als "Neutral".