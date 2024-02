Vorsicht walten lassen bei Trufin …

Die technische Analyse von Trufin-Aktien zeigt gemischte Trends. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 59,85 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 50 GBP deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 48,55 GBP, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Trufin also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger ist jedoch positiv, wie von sozialen Plattformen und Nutzerkommentaren abgeleitet wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Trufin niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt sich, dass Trufin um 27,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche liegt die Rendite von Trufin um 20,65 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.