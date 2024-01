Vorsicht walten lassen bei Top Education …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Top Education als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Top Education-Aktie liegt bei 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 60,87 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength Index.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Top Education derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200-Wert liegt bei 0,06 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,043 HKD) um -28,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,05 HKD zeigt eine Abweichung von -14 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Top Education-Aktie eine Rendite von -40,71 Prozent auf, was mehr als 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt die Rendite mit -4,4 Prozent um 36,31 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Infolgedessen wird die Aktie von Top Education mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.