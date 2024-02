Vorsicht walten lassen bei Tianjin Tianyao Pharmaceutical …

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Tianjin Tianyao Pharmaceutical in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Tianjin Tianyao Pharmaceutical derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,11 CNH, während der Aktienkurs bei 3,59 CNH liegt, was einer Abweichung von -29,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 4,69 CNH zeigt eine Abweichung von -23,45 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, da die Rendite der Aktie von Tianjin Tianyao Pharmaceutical um mehr als 20 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,74 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 18,07 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.