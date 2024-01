Vorsicht walten lassen bei Thyssenkrupp …

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Thyssenkrupp wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Jedoch wurden auch einige negative Signale im Zusammenhang mit Thyssenkrupp kommuniziert, was insgesamt zu einer negativen Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Thyssenkrupp ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Thyssenkrupp derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 6,77 EUR, während der Kurs der Aktie (5.784 EUR) um -14,56 Prozent darüber liegt. Auch der GD50 von 6,38 EUR deutet auf einen negativen Trend hin. Insgesamt wird die Aktie daher in technischer Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie von Thyssenkrupp derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,38 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 68,89 Punkten.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung, eine unterbewertete fundamentale Bewertung und eine negative technische Bewertung der Aktie von Thyssenkrupp. Der RSI deutet auf eine neutrale Situation hin.