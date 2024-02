Vorsicht walten lassen bei TeamViewer …

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die Anleger-Stimmung für Teamviewer in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Allerdings standen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab ein schlechtes Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Teamviewer-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 85, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Teamviewer für die Diskussionsintensität die Einschätzung "Schlecht", da nur wenig Aktivität festgestellt wurde. Die Rate der Stimmungsänderung führte zu einer neutralen Einstufung. Somit ergibt sich für Teamviewer insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Teamviewer derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 14,84 EUR, während der Kurs der Aktie bei 13,585 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Neutral".