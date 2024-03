Vorsicht walten lassen bei Tantech Holdings …

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tantech ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um weitere Informationen für die Aktienbewertung zu gewinnen. Es zeigt sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tantech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,85 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,62 USD weicht somit um -66,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,78 USD) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-20,51 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tantech-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,1 Punkten, was darauf hinweist, dass Tantech überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass Tantech weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Tantech-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt Tantech mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8330,4 %) niedriger. Die Differenz beträgt 8330,4 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.