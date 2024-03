Vorsicht walten lassen bei Syndax …

Der Aktienkurs von Syndax verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,13 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 2,55 Prozent, was bedeutet, dass Syndax im Branchenvergleich um -2,69 Prozent unterperformt hat. Der Gesundheitspflege-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 1420,67 Prozent, wobei Syndax 1420,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum Sektor ergibt sich eine Unterperformance, die zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Syndax eingestellt waren. Es gab neun Tage lang keine negative Diskussion, und an einem Tag waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Syndax daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Syndax liegt bei 0 Prozent, was 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie von Syndax eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich hat Syndax ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 147,06, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Biotechnologie" beträgt 136, was einem Abstand von 8 Prozent entspricht. Aufgrund des relativ hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentalen Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.