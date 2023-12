Vorsicht walten lassen bei Superior Resources …

Die Aktienanalyse von Superior zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten gering war, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb niedrig und führte zu einer insgesamt neutralen Bewertung. Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Superior-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,013 AUD zeigte eine Abweichung von -56,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führte zu einem "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (0,02 AUD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt lag.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negativ über Superior diskutiert wurde. Dies führte zu einer überwiegend negativen Stimmung und einer Gesamteinschätzung von "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der Superior zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich ein negativer Trend für die Superior-Aktie, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Diskussionsintensität, technischer Analyse, Anleger-Sentiment und RSI. Daher wird die Aktie aktuell insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.