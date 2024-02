Vorsicht walten lassen bei SunPower …

Die Dividendenpolitik der Sunpower-Aktie wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden auszahlt als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 17,05 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,05 %).

In Bezug auf die technische Analyse wird die Sunpower-Aktie auch als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 7,11 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 3,58 USD liegt, was einer Abweichung von -49,65 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 4,08 USD, was einer Abweichung von -12,25 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sunpower als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 35,75 und der RSI25 beträgt 54,85, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sunpower-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.